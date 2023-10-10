На Смоленщине уничтожат более 900 пачек контрафактных сигарет

Принудительной конфискацией занимались судебные приставы. Сотрудники правоохранительных органов в Смоленском районе остановили автомобиль, водитель которого перевозил партию табачной продукции без акцизный марок.
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