Киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами, предпринимал попытки сорвать выборы президента России: украинские военные обстреливали избирательные участки в приграничных регионах Российской Федерации и применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотники против гражданских объектов.
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