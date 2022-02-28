В Совфеде назвали «лишней головной болью» Евросоюза просьбы Украины принять её в состав организации

Подобные предложения президента республики Владимира Зеленского наверняка будут проигнорированы. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
Подобные предложения президента республики Владимира Зеленского наверняка будут проигнорированы. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
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