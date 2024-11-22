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Еще в одном регионе России захотели ограничить продажу алкоголя

Еще в одном регионе России захотели ограничить продажу алкоголя

В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара с огоньком».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ещё один ... откуда они берутся? СМИ талдычат о том, что страна сушится, буквально перестает пить количественно, не говоря о росте качества, а эти всё &quot;не пущать&quot;! следите лучше за качеством того, что попадает на прилавки сетей и отдельно взятых магазинов. и не только по алкоголю... дядям заняться нечем.
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