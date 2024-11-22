Еще в одном регионе России захотели ограничить продажу алкоголя

СК

Сергей Ковалев

ещё один ... откуда они берутся? СМИ талдычат о том, что страна сушится, буквально перестает пить количественно, не говоря о росте качества, а эти всё "не пущать"! следите лучше за качеством того, что попадает на прилавки сетей и отдельно взятых магазинов. и не только по алкоголю... дядям заняться нечем.