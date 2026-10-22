В Новосибирске перед судом предстанет Денис Владимиров, который, работая учителем физики, с ноября 2023 года по июль 2025-го получил от восьмиклассницы 500 тысяч рублей наличными из домашнего сейфа и ещё 316 815 рублей 83 копейки банковскими переводами.