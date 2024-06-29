Володина предрекла этим знакам совершенно новые события по судьбе Юлия ЧелкановаНедавние предсказания знаменитого экстрасенса Нины Володиной вызвали бурю эмоций среди представителей знаков зодиака рак, овен и близнецы.
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