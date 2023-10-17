Украинский «клин» под Работином вышибут до начала зимы

ВСУ продолжают биться о «линию Суровикина», используя провальную натовскую тактику Константин Ольшанский На фото: боевой танк Т-90 (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) На Запорожском направлении продолжаются самые тяжелые в зоне СВО бои, особенно в районе украинского «клина», который самостийные подразделения пытаются вбить вдоль оперативной линии Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое.