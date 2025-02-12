В Бобруйске пройдет митинг, посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 2025 г. в 11.00 в Бобруйске на пересечении улиц Социалистической и Интернациональной состоится возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
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