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Замок Пугачевой и Галкина* могут конфисковать в ближайшее время

Замок Пугачевой и Галкина* могут конфисковать в ближайшее время

Пугачева и Галкин. Фото: tvcenter.ruРоссийские законодатели выдвинули новую инициативу, предлагающую строго наказывать людей за распространение фейков о российской армии, вплоть до конфискации их имущества.

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