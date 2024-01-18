Замок Пугачевой и Галкина* могут конфисковать в ближайшее время

Пугачева и Галкин. Фото: tvcenter.ruРоссийские законодатели выдвинули новую инициативу, предлагающую строго наказывать людей за распространение фейков о российской армии, вплоть до конфискации их имущества.
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