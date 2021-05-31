Жизнь без запахов. Почему возникают проблемы с обонянием?

Без обоняния человек может не почувствовать утечку газа или съесть испорченную пищу, да и вообще, как нормально жить без запахов? Кажется, что потеря обоняния тесно связана только с коронавирусной инфекцией, но на самом деле все не так просто.
Без обоняния человек может не почувствовать утечку газа или съесть испорченную пищу, да и вообще, как нормально жить без запахов? Кажется, что потеря обоняния тесно связана только с коронавирусной инфекцией, но на самом деле все не так просто.
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