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Жизнь без запахов. Почему возникают проблемы с обонянием?

Жизнь без запахов. Почему возникают проблемы с обонянием?

Без обоняния человек может не почувствовать утечку газа или съесть испорченную пищу, да и вообще, как нормально жить без запахов? Кажется, что потеря обоняния тесно связана только с коронавирусной инфекцией, но на самом деле все не так просто.

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