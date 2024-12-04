На Смоленщине около 300 работников сферы культуры повысили свою квалификацию

В этом им помог региональный проект "Творческие люди". Как рассказали в министерстве культуры и туризма Смоленской области, подготовка проходила на базе специализированных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.
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