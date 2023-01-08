«Не стоит верить вбросам»: Герой России Трошев опроверг слухи о ЧВК «Вагнер» и бегстве ВСУ из Соледара

Герой России, глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев прокомментировал слухи в СМИ о внутренней кухне ЧВК «Вагнер» и обстановке под Соледаром, призвав читателей не верить вбросам журналистов.