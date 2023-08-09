ИЗВЕСТИЯ iz

6 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Зарплата врачей должна быть одинаково высокой и в Москве и в Урюпинске да и в любом райцентреМурашко рассказал...
  • Anlrey Boracow
    Есть такая научная дисциплина, преподают ее в Военно-Морских учебных заведениях, называется она "ТАКТИКА ФЛОТА". Есть...Зеленский пригроз...
  • Anlrey Boracow
    Социолог Борис Ка...

В ЦБ сочли неоправданными принципиальные изменения в расчете ИПЦ

В ЦБ сочли неоправданными принципиальные изменения в расчете ИПЦ

Восприятие людьми инфляции очень сильно отличается от официальной статистики, особенно в периоды резких скачков цен, поскольку люди ориентируются на свои повседневные траты, пояснил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх