В ЦБ сочли неоправданными принципиальные изменения в расчете ИПЦ

Восприятие людьми инфляции очень сильно отличается от официальной статистики, особенно в периоды резких скачков цен, поскольку люди ориентируются на свои повседневные траты, пояснил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин.
Восприятие людьми инфляции очень сильно отличается от официальной статистики, особенно в периоды резких скачков цен, поскольку люди ориентируются на свои повседневные траты, пояснил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин.
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