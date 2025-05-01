❗️ВСУ нанесли удар БПЛА по рынку в Алёшках, семь человек погибли, более 20 ранены — губернатор Херсонской области.
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❗️ВСУ нанесли удар БПЛА по рынку в Алёшках, семь человек погибли, более 20 ранены — губернатор Херсонской области.
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