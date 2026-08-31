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Около 2,5 млрд рублей на поддержку крымского бизнеса выделило правительство России

Около 2,5 млрд рублей на поддержку крымского бизнеса выделило правительство России

Правительство России направило порядка 2,5 миллиарда рублей на стимулирование деловой активности в Республике Крым и Севастополе.

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