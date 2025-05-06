SAA: найден новый способ производства священной синей краски майя

Американские археологи из Филдовского музея естественной истории в Чикаго нашли новый, ранее неизвестный способ создания синего пигмента цивилизации майя — уникальной краски, не тускнеющей спустя тысячелетия.
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