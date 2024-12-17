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«Снимаю шляпу за убийство Кириллова» – Порошенко в Раде требует новых репрессий

«Снимаю шляпу за убийство Кириллова» – Порошенко в Раде требует новых репрессий

Следом за убийством российского генерала Игоря Кириллова, СБУ должна заняться ужесточением внутренних репрессий против «пророссийских» лиц.

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Комментарии
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АндрейБорков
А не пора ли этого Порошенко отправить на встречу с апостолом Петром, в Край Вечной Охоты? Еще товарищ Сталин говорил замечательные слова - НЕТ ЧЕЛОВЕКА, НЕТ ПРОБЛЕМЫ. Что то зажился мусьё Порошенко на Этом Свете, пора уже на Тот Свет! Где там наши Петров и Башаров, если не они, то их коллеги? Не ужели славные начинания генерала Пала Судоплатова забыты? Если забыли, то необходимо вспоминать, совершенствовать и адаптировать у современным условиям.
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20 час.
Гарий Щерба
Ну ничего  НАЦИСТСКИЕ  ВЫБЛЯДКИ , СКОРО  и до вас  ДОБЕРЁМСЯ  и посмотрим как  ЗАВОЕТЕ  на Нюрберге-2 .....!!!!
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10 час.

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