«Снимаю шляпу за убийство Кириллова» – Порошенко в Раде требует новых репрессий

АндрейБорков

А не пора ли этого Порошенко отправить на встречу с апостолом Петром, в Край Вечной Охоты? Еще товарищ Сталин говорил замечательные слова - НЕТ ЧЕЛОВЕКА, НЕТ ПРОБЛЕМЫ. Что то зажился мусьё Порошенко на Этом Свете, пора уже на Тот Свет! Где там наши Петров и Башаров, если не они, то их коллеги? Не ужели славные начинания генерала Пала Судоплатова забыты? Если забыли, то необходимо вспоминать, совершенствовать и адаптировать у современным условиям.