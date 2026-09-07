Летом предприниматели Подмосковья обратились в ЦУР «Бизнес» более 2,5 тысячи раз

Летом предприниматели Подмосковья направили в ЦУР «Бизнес» 2,6 тысячи обращений. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
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