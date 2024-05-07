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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе против «Боруссии»: 3 удара в створ, три обводки, попадание в перекладину, xG – 0,48, 79% точных пасов

«Дортмунд» вышел в финал, дважды победив «ПСЖ» (1:0, 1:0). 25-летний форвард сборной Франции  сегодня провел весь матч в Париже, нанес 3 удара в створ, 1 был заблокирован, 1 прошел мимо.

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