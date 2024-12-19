Путин заявил о готовности России к технологической дуэли: «Прямо сейчас, сегодня»

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин предложил провести технологическую дуэль, проверив эффективность балллистической ракеты «Орешник» и заявил, что страна полностью к ней готова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии