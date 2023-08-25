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Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Александра Васильевича Суворова

Синод РПЦ запустил подготовку канонизации Александра Васильевича Суворова

24.08.2023 на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге по предложению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсудили вопрос о возможном прославлении в лике святых великого русского полководца Александра Суворова.

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Владимир Безгрешнов
крови много
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