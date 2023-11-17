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Делегация РФ на саммите АТЭС указала на рост российской экономики

Делегация РФ на саммите АТЭС указала на рост российской экономики

Российская делегация в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско (Калифорния), заявила участникам о серьезном отношении к экологическим инициативам и экономическому развитию.

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