Делегация РФ на саммите АТЭС указала на рост российской экономики

Российская делегация в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско (Калифорния), заявила участникам о серьезном отношении к экологическим инициативам и экономическому развитию.
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