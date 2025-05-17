ПП-рецепт киноа с овощами: диетолог рассказала о секретах приготовления этого суперфуда

Киноа — древняя зерновая культура, заслужившая звание «суперфуд» благодаря своему богатому составу. Киноа с овощами — это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо, идеально вписывающееся в принципы правильного питания (ПП).
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