Пицца » на скорую руку «

Самый быстрый способ приготовления пиццы! Получается очень вкусная, сьедается моментально! Советую приготовить, не пожалеете! Готовим тесто: смешайте 2 яйца, 5 столовых ложек сметаны, 5 столовых ложек майонеза, и 10 столовых ложек муки.
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