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Мировое обозрение

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На Западе признали, что реактивные дроны РФ поставили Украину в тупик

На Западе признали, что реактивные дроны РФ поставили Украину в тупик

Польское издание Polityka опубликовало материал, в котором фактически признало: российская армия всё активнее применяет реактивные беспилотники, которые стирают грань между обычным дроном и крылатой ракетой.

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