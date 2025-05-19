SHAMAN рассказал о воодушевлении перед предстоящим конкурсом «Интервидение»

Заслуженный артист России, автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с «Известиями» 19 мая отметил, что взволнован своим предстоящим участием в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» и чувствует большую ответственность.