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Названы имена генералов ВСУ, предположительно, ликвидированных под Харьковом

Названы имена генералов ВСУ, предположительно, ликвидированных под Харьковом

Перечислены имена украинских генералов, которые, вероятнее всего, были в штабе в момент удараПару дней назад, как утверждает телеграм-канал "ИЗНАНКА", по специальным объектам противника в Харьковской области был нанесён удар.

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