Около 11 миллионов леев арестованного имущества и десятки обысков по делам о незаконном финансировании партии

Национальный антикоррупционный центр сообщает о проведенных на прошлой неделе обысках по делам о незаконном финансировании политической партии, пассивной электоральной коррупции и извлечении выгоды из влияния.
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