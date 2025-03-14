Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В девяти украинских областях прозвучала воздушная тревога

В девяти украинских областях прозвучала воздушная тревога

В ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. По состоянию на 00:25 по московскому времени, сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Кировоградской Николаевской, а также Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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