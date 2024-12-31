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Как приготовить горячий шоколад на палочке

Как приготовить горячий шоколад на палочке

Каждую неделю Даша Полещикова тестирует новое блюдо и рассказывает, что получилось. На этот раз она готовила горячий шоколад на палочке — интересный вариант подачи всеми любимого напитка, подсмотренный в модной кофейне.

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