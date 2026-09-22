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Серпиона Зеленкова наградили званием Героя Социалистического Труда в 1976 году

Серпиона Зеленкова наградили званием Героя Социалистического Труда в 1976 году

Советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. Его жизнь началась во Владимирской губернии, в деревне Кожино, что насчитывала порядка полусотни домов.

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