«Мы сделали этот выбор»: Макрон после разговора Путина и Трампа призвал Францию и Европу вооружаться Европа в целом и Франция в частности должны усиленно вооружаться и готовиться к войне.
Комментарии
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федор
Этот пидорок мощный микрон просто чмошник!!!!
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20 час.
vagas Karlito
Какая нелепость в том, что один вонючий недоумок в своих руках иногда может держать судьбы народов и мира в целом! Все таки развитие рода людского никак не стронется с мертвой точки!
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18 час.
Vladimir Godunov
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18 час.
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