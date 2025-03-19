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«Мы сделали этот выбор»: Макрон после разговора Путина и Трампа призвал Францию

«Мы сделали этот выбор»: Макрон после разговора Путина и Трампа призвал Францию и Европу вооружаться Европа в целом и Франция в частности должны усиленно вооружаться и готовиться к войне.

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Комментарии
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федор
Этот пидорок мощный микрон просто чмошник!!!!
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20 час.
vagas Karlito
Какая нелепость в том, что один вонючий недоумок в своих руках   иногда может  держать судьбы народов и мира в целом! Все таки   развитие рода людского никак не стронется с мертвой точки!
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18 час.
Vladimir Godunov
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18 час.
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