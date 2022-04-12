Европа откажется от русского газа под давлением США: в Молдове с ужасом ждут отключения

Европейские страны будут вынуждены ввести эмбарго на поставки российского газа из-за давления со стороны Вашингтона, считает хорватское издание Advance, а в Молдове уже заявили о том, что с 1 мая страна может быть отключена от газоснабжения.
Европейские страны будут вынуждены ввести эмбарго на поставки российского газа из-за давления со стороны Вашингтона, считает хорватское издание Advance, а в Молдове уже заявили о том, что с 1 мая страна может быть отключена от газоснабжения.
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