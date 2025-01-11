Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян написала письмо президенту страны

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Невеста одного из 11 задержанных в ноябре 2024 года в Тунисе россиян написала письмо президенту страны Каису Саиду и пожаловалась на условия, в которых они содержатся.
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