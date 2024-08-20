Господь "перевернет мир вверх дном". Опубликовано пророчество Исаия о конце света

Вывод о приближающемся "конце Земли" сделали по двум основаниям Дзен-канал "Торжество православия" опубликовал пророчество пророка Исаия, согласно которому вскоре Господь "перевернет мир вверх дном" и "изменит вид Земли" в один час.
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