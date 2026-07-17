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Эйджи: оставшиеся в РФ американские компании занимаются производством FMCG

Эйджи: оставшиеся в РФ американские компании занимаются производством FMCG

Только 17% американских предприятий покинули российский рынок после февраля 2022 года. Оставшиеся в основном занимаются производством товаров повседневного спроса (FMCG), заявил РИА Новостиглавный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

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