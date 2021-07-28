Не успел выехать из города: полиция поймала угонщика автомобиля в Приморье

В полиции Уссурийска рассказали, что произошло ночью на одной из центральных улиц города. Очевидцы сняли задержание автоугонщика, за которым велась погоня, сообщает ИА UssurMedia.
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