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Царьград

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Financial Times: Цены на сывороточный белок выросли в три раза

Financial Times: Цены на сывороточный белок выросли в три раза

Цены на сывороточный белок в Европе, по данным Financial Times, за два года возросли более чем в три раза.

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