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В Госдуме предложили вырезать из эфира федеральных каналов участников «голой вечеринки» Ивлеевой – Киркорова, Лолиту, Билана и других

В Госдуме предложили вырезать из эфира федеральных каналов участников «голой вечеринки» Ивлеевой – Киркорова, Лолиту, Билана и других

Настя Ивлеева. Фото day.ruСтало известно, что депутат Госдумы предложил немедленно удалить участников “голой вечеринки” Насти Ивлеевой, которая накануне прошла в “Мутаборе”, из эфира главных телеканалов.

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Комментарии
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Андрей Михайлов
разрешить петь только правильные песни. типа &quot;и ленин всегда молодой&quot;. в том числе, на корпоративах. лишнее бабло забрать -ибо нефиг. остальных непевчих лечить электротоком
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8 час.
СА
Сергей Андросов
В сельских ДК
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7 час.
Андрей Михайлов
... а так же в аулах и кишлаках. там у нас тоже не все ровно
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7 час.

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