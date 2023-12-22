В Госдуме предложили вырезать из эфира федеральных каналов участников «голой вечеринки» Ивлеевой – Киркорова, Лолиту, Билана и других

Настя Ивлеева. Фото day.ruСтало известно, что депутат Госдумы предложил немедленно удалить участников “голой вечеринки” Насти Ивлеевой, которая накануне прошла в “Мутаборе”, из эфира главных телеканалов.
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