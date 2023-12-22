В Госдуме предложили вырезать из эфира федеральных каналов участников «голой вечеринки» Ивлеевой – Киркорова, Лолиту, Билана и других

разрешить петь только правильные песни. типа "и ленин всегда молодой". в том числе, на корпоративах. лишнее бабло забрать -ибо нефиг. остальных непевчих лечить электротоком

Андрей Михайлов

... а так же в аулах и кишлаках. там у нас тоже не все ровно