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Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

На телеканале Dомашний 9 сентября стартует линейка премьер «Сквозь слезы к счастью», которая откроется мелодрамой «Второй шанс на счастливую жизнь», где главные роли исполнили Вера Шпак и Иван Батарев, сообщает пресс-служба канала.

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