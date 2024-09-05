Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

На телеканале Dомашний 9 сентября стартует линейка премьер «Сквозь слезы к счастью», которая откроется мелодрамой «Второй шанс на счастливую жизнь», где главные роли исполнили Вера Шпак и Иван Батарев, сообщает пресс-служба канала.