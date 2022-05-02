По факту крушения вертолета в Забайкалье завели уголовное дело

Уголовное дело из-за крушения вертолета МИ-8 в Забайкальском крае возбудило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, 1 мая сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уголовное дело из-за крушения вертолета МИ-8 в Забайкальском крае возбудило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, 1 мая сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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