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По факту крушения вертолета в Забайкалье завели уголовное дело

По факту крушения вертолета в Забайкалье завели уголовное дело

Уголовное дело из-за крушения вертолета МИ-8 в Забайкальском крае возбудило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, 1 мая сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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