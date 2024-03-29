Барнаульцам предложили заключить брак в святой и необычный для свадеб день

Праздник выпадает на понедельник, когда большая часть органов ЗАГС Алтайского края не работают В барнаульском Дворце бракосочетания для будущих молодожен открыли запись на регистрацию брака 8 июля 2024 года - в День семьи, любви и верности, сообщает управление юстиции Алтайского края.