Барнаульцам предложили заключить брак в святой и необычный для свадеб день

Праздник выпадает на понедельник, когда большая часть органов ЗАГС Алтайского края не работают В барнаульском Дворце бракосочетания для будущих молодожен открыли запись на регистрацию брака 8 июля 2024 года - в День семьи, любви и верности, сообщает управление юстиции Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии