На фото Ростислав Карпуша - командир 19-й ракетной бригады ВСУ. По данным СК, именно этот человек отдал приказ ударить ракетой по зданию в Судже (Курская область), где находится мирные жители.
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На фото Ростислав Карпуша - командир 19-й ракетной бригады ВСУ. По данным СК, именно этот человек отдал приказ ударить ракетой по зданию в Судже (Курская область), где находится мирные жители.