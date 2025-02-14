Chevron объявила о планах уволить 8000 сотрудников Как заявил вице-председатель Chevron Марк Нельсон, сокращение поможет корпорации упростить свою бизнес-модель.
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Chevron объявила о планах уволить 8000 сотрудников Как заявил вице-председатель Chevron Марк Нельсон, сокращение поможет корпорации упростить свою бизнес-модель.
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