Берегите свое здоровье: пять продуктов, которые помогут укрепить иммунитет весной Ольга ВайленкоС наступлением весны многие россияне сталкиваются с перепадами температуры, ослабленным иммунитетом после долгой зимы и стремлением избавиться от надоевшей теплой одежды.