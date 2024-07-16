Медведчук в письме Трампу намекнул на виновных в покушении на него

Украинский режим мог принимать участвие в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в письме Трампу.
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