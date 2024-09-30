Родителям расскажут о миллионах на счетах детей

В Совфеде разработали рекомендацию для Банк России для создания документа, который установит ответсвенность за использование банковских карт в интересах третьих лиц, либо передачу им своих счетов из корыстныъ побуждений.
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