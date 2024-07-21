Следствие предоставило данные из налоговой по делу экс-замглавы МО РФ Иванова

Сведения из налоговых органов, а также государственные контракты и другие документы подтверждают причастность экс-заместителя российского министра обороны Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере.
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