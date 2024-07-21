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Следствие предоставило данные из налоговой по делу экс-замглавы МО РФ Иванова

Следствие предоставило данные из налоговой по делу экс-замглавы МО РФ Иванова

Сведения из налоговых органов, а также государственные контракты и другие документы подтверждают причастность экс-заместителя российского министра обороны Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Гад, заслуги у него...попрал своей подлостью все народные государственные награды и ещё торгуется ими в свое оправдание !   Сволочь.
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