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"Больше года никакой связи нет". Жена осужденного миллиардера Рубена Варданяна рассказала, что три года не видела мужа

"Больше года никакой связи нет". Жена осужденного миллиардера Рубена Варданяна рассказала, что три года не видела мужа

Супруга 58-летнего миллиардера Рубена Варданяна, осужденного в Азербайджане за поддержку независимости Нагорного Карабаха, Вероника Зонабенд дала интервью, в котором заявила, что уже почти четыре года не видела мужа.

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