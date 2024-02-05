Задержаны трое мужчин, ограбивших дом в Богородском округе на 22 млн рублей

РИАМО - 5 фев. Полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 38 до 49 лет, которых подозревают в разбойном нападении и хищении имущества на 22 млн рублей из частного дома в Богородском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
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